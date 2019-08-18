Теплый сентябрь: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало осени

18 августа 2019, 20:57

Сентябрь завершится без интенсивных дождей, прогнозируют синоптики.

осень
В сентябре 2019 года прогнозируется теплая погода / dozor.kharkov.ua

В Украине в сентябре 2019 года прогнозируется теплая погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

Первая неделя сентября будет характеризоваться температурой воздуха в пределах 20-23 градусов тепла, минимально столбики термометров опустятся до +12 до +16. При этом осадков не ожидается.

Вторая неделя сентября будет похожей на первую в плане температур, однако в этот период вернутся дожди, передает meteoprog.

Читайте также"Осенью не пахнет": в августе Украину разжарит до 35 градусов - синоптикТретья неделя будет с незначительным похолоданием, максимальная температура опустится до 15-19 градусов выше нуля. Но грозовых дождей не ожидается.

Последняя неделя сентября будет более прохладной - от +15 до +17 градусов. В то же время сентябрь завершится без интенсивных дождей.

Ранее синоптик предупредила украинцев о резком похолодании.

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