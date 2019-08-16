Не время шашлыков: синоптик предупредила украинцев о резком похолодании

Украина станет одной из самых холодных стран в Европе / facebook.com/mrsuhanov

В субботу, 17 августа, Украина станет одной из самых холодных стран в Европе: дневная температура воздуха составит + 17 + 24 градуса, в южной части и на Востоке столбики термометров поднимутся до отметок + 23 + 28 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, ожидается северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов.

"Поэтому шашлыки можно отложить на радость парковом и лесном царству", - написала она в Facebook.

В то же время в воскресенье, 18 августа, температура воздуха начнет постепенно выравниваться, в Украине ожидается + 24 + 29, на севере + 20 + 24 градуса.

/ wxcharts.com

"С 19-го августа, на Спаса теплое, до жары, лето начнет возвращаться в Украину снова", - подчеркнула синоптик.

По ее прогнозу, в ближайшие выходные осадки вероятны на севере и востоке, местами возможны в Черкасской области, в субботу местами на Западе, а большая часть территории страны будет принадлежать сухой погоде.

Читайте такжеТепла осталось мало: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августеДиденко отметила, что в Киеве 17-го августа ожидается холодная и ветреная погода, температура воздуха составит + 18 + 20 градусов.

"С густых облаков может покапать небольшой дождь. Синоптический комфорт - на любителя. В воскресенье в столице потеплеет до + 23 + 24 градусов, без осадков. 19-го мая, в понедельник, на Спаса, в Киеве ожидается прекрасная погода - солнечно и тепло, + 25 + 27 градусов", - резюмировала она.

Напомним, ранее синоптики предупредили о 36-градусной жаре в Украине.