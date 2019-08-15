От осеннего похолодания до 35-градусной жары: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Наиболее холодными регионами станут западные области Украины / 1zoom.ru

В Украине до конца недели ожидается жаркая погода на юге, востоке и в центре Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Жара продлится на юге, востоке Украины и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, где столбики термометров достигнут + 30 + 35 градусов.

По ее прогнозу, наиболее холодными регионами станут западные области, где максимальная температура воздуха не превысит +18...+23 градусов.

В то же время в северных областях температура воздуха в течение 15-18 августа снизится до +20...+26 градусов, сообщила она в своем блоге.

Синоптик подчеркнула, что ослабление жары на юге и в восточной части придет на выходных, там ожидается 17-18 августа 24-29 градусов тепла.

/ wetter3.de

Вместе с тем дожди и грозы до конца недели вероятны на западе Украины, в субботу и воскресенье локальные осадки пройдут в восточных областях, предупредила она.

По прогнозу Диденко, следующая неделя в Украине ожидается преимущественно сухой.

Читайте такжеТепла осталось мало: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августеОжидаются отдельные дожди и грозы в восточных областях и юго-востоке, однако значительная часть территории будет принадлежать малооблачной солнечной погоде.

Синоптик прогнозирует повышение температуры воздуха, однако сильной жары не предвидится. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +25...+30 градусов. В середине недели только на юге и в центральных областях будет жарче, +29...+34 градуса.

В Киеве до конца текущей недели температура воздуха будет в пределах +22...+25 градусов. С понедельника воздух снова начнет прогреваться, и в столице ожидается +25...+28 градусов, добавила Диденко.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 16 августа температура воздуха в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью снизится до +10 + 15 градусов, в западной части страны местами + 7 + 9 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупредили о 36-градусной жаре в Украине.