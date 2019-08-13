Циклонические войны над Украиной: синоптик назвала дату нового похолодания

14 августа в Украине ожидается жаркая погода / sunhome.ru

В среду, 14 августа, в Украине, наряду с надвигающейся бурей, сохраниться сильная жара, которая острее всего будет ощущаться на юге, востоке и в большинстве центральных областей страны, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в этих регионах ожидается + 30 + 35 градусов.

"На Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается + 19 + 24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше, + 26 + 29 градусов", - написала она в Facebook.

В то же время в северных областях Украины в среду ожидается + 28 + 32 градуса, прогнозирует синоптик.

/ wetterpate.de

По ее данным, атмосферный фронт, связанный с "локальным циклончиком Zorro", приведет к грозовым дождям на западе Украины, которые достигнут Житомирщины и северных районов Киевщины.

Читайте такжеТепла осталось мало: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августеПри этом значительная же часть территории Украины окажется под влиянием сухой малооблачной погоды, которую обеспечит восточный антициклон Andrea.

Диденко рассказала, что в Киеве на Маковея будет жарко, дневная температура составит около +30 градусов, существенные осадки маловероятны.

Она добавила, что 15 августа в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупредили о 36-градусной жаре в Украине.