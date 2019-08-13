Прогноз погоды: на Украину надвигается буря

13 августа 2019, 11:36

Синоптик предупреждает, что 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы.

лето, погода, гроза
В отдельных районах возможны шквалы 25-28 м/с / facebook.com/MNS.GOV.UA

Погода в Украине в ближайшие полтора дня значительно ухудшится. В ряде регионов ожидаются грозы, местами град и шквалы. Также значительно снизится температура воздуха.

Укргидрометцентр предупреждает, что в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 13 августа
Прогноз погоды на 13 августа / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 14 августа
Прогноз погоды на 14 августа / Укргидрометцентр

Днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны синоптики прогнозируют значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с. В среду, 14 августа, в западных областях ожидается снижение дневной температуры на 5-10° - до 20-25°.

Читайте такжеПора на море: синоптик рассказал, когда украинцам ждать бархатного сезонаНапомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды. В частности, на вторник синоптики объявили первый уровень опасности – желтый, а на среду – оранжевый  (второй уровень опасности).

Тем временем синоптик Наталия Диденко дала прогноз погоды на неделю. По ее словам, уже с 13 августа в Украине ожидается сильная жара -  температура воздуха в большинстве областей составит + 30…+ 35 градусов.

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