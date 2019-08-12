Погода на неделю: Украину накроет жара до +35

Погода в Киеве 13 августа также будет жаркой / espreso.tv

Синоптик Наталия Диденко дала прогноз погоды на неделю. По ее словам, уже с 13 августа в Украине ожидается сильная жара - температура воздуха в большинстве областей составит + 30…+ 35 градусов.

На Волыни, в Ровенской и Львовской областях будет немного посвежее – столбики термометров поднимутся до +24…+ 28 градусов. В восточных областях температура воздуха составит + 26…+ 32 градуса.

Грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на Западе, вечером на Севере Украины и также в Винницкой области.

"Температурные контрасты значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом", - предупреждает синоптик.

Читайте такжеУкраину разжарит до +35 градусов: синоптики назвали самые горячие регионыНа Юге, Востоке, на большей части центральных областей будет сухо и солнечно. Погода в Киеве 13 августа также будет жаркой. Температура воздуха в течение дня прогреется до + 31…+ 34 градусов. Дождь с грозой в столице возможен ближе к вечеру.

На Маковея жара в Украине еще будет продолжаться. Однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха – 14 августа на Западе предполагается + 18…+ 24 градуса.

Как свидетельствует прогноз погоды, далее в Украину придет похолодание, которое постепенно будет распространяться по всем регионам. Дольше всего жара продержится на Востоке, Юге и в центральных областях – там станет прохладней только в субботу-воскресенье.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в ряде регионов ожидаются грозы, град и шквалы. На вторник, 13 августа, объявлен первый уровень опасности – желтый, а на среду – оранжевый (второй уровень опасности).