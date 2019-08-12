Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили об оранжевом уровне опасности

Грозы накроют ряд областей/ vk.com/typical_cherkassy

Погода в Украине 13 и 14 августа снова испортится – синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют в ряде регионов грозы, град и шквалы.

В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях во вторник и в среду ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

14 августа на западе страны прогнозируются значительные дожди, в отдельных районах - шквалы 25-28 м/с. Таким образом, на вторник объявлен первый уровень опасности – желтый, а на среду – оранжевый (второй уровень опасности).

Как свидетельствует прогноз погоды, 14 августа в западных областях ожидается снижение дневной температуры до 20-25 ° (на 5-10 °). 12-13 августа во Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Читайте такжеСильная гроза в Киеве затопила улицы, поломала деревья и автоНапомним, ранее сообщалось, что в ближайшие сутки погоду на большей части территории страны будет определять сухая и теплая воздушная масса. Влажный воздух ожидается лишь на крайнем северо-западе, при этом осадков не ожидается, а на Волыни и Львовщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью будет составлять +13-18°, днем +28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до +35°. Погода в Киеве будет комфортной. Осадкки не прогнозируются, температура воздуха ночью 16-18°, днем 28-30°.