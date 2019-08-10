Названа область Украины, по которой сильнее всего "ударила" стихия

На Киевщине из-за непогоды без электричества остались более 50 н.п. / УНИАН

В ночь на субботу, 10 августа, в шести областях Украины бушевала непогода - был дождь, гроза и порывы ветра.

Из-за непогоды в регионах обесточены 129 населенных пунктов, больше всего н.п. остались без электричества в Киевской области - 51, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, также электроэнергии лишились 32 н.п. в Черниговской области, 26 - в Сумской, 16 - в Житомирской, три - в Донецкой и один - в Волынской.

В ГСЧС заверили, что к возобновлению электроснабжения привлечены сотрудники облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Одессе прошел мощный ливень, был штормовой ветер. Из-за непогоды в областном центре по ряду маршрутов перестали ходить трамваи, одна из улиц "поплыла".