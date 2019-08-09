В Одессе бушевал сильнейший ливень: замерли трамваи, "поплыла" улица

В областном центре дождь стих около 15:00, узнали журналисты.
В пятницу, 9 августа, в Одессе был сильнейший ливень со штормовым ветром, по ряду маршрутов перестали ходить трамваи.
Из-за ливня "поплыла" Балковская улица, движение было затруднено, сообщает Думская со ссылкой на данные корреспондента.
Издание узнало, что в 14:22 из-за непогоды у Одесского академического театра музыкальной комедии на контактную сеть упало дерево, и перестали ходить трамваи №5 и №28.
"…На Генерала Петрова ветка упала на сеть, не ходит 10-й трамвай. На Балковской из-за подтопления не ходят трамваи №15 и №22…", - отмечается в материале.
Позже - в 14:51 - дождь стих. В Сети уже опубликованы яркие фото и видео, на которых запечатлена непогода в Одессе.
Ранее сообщалось, что в Одессе на Карантинном спуске после ливня мощный поток воды снес десяток припаркованных автомобилей, сорвал асфальт и разворотил ливневый коллектор.