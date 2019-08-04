Снесенные авто, подтопленные дома, смерчи: на Одесчине "набедокурила" стихия

В Одессе поток воды снес припаркованные авто и разворотил ливневый коллектор / dumskaya.net

В субботу, 3 августа, в нескольких населенных пунктах Одесской области в связи с перемещением активного циклона прошли ливни, из-за них временно нарушилось транспортное сообщение, были затоплены отдельные участки местности, подтоплены домохозяйства и подвальные помещения домов.

В Приморском районе Одессы в разных домах затопило два помещения - жилое и подвальное, а в Малиновском районе ветка дерева упала на киоск и на дорогу, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Одесчине.

В центре Одессы - на Карантинном спуске - мощный поток воды снес десяток припаркованных машин, сорвал асфальт и разломал ливневый коллектор, пишет Думская.

В Сети появились видео, снятые в Одесской области, на которых запечатлены смерчи. Под одним из видео написано, что смерч был в Приморском Килийского района. Кроме того, опубликован ролик, снятый в Татарбунарском районе, на котором запечатлен смерч.

Напомним, в конце июля в Ровно прошел ливень, из-за него были подтоплены больницы, музей, областной архив и библиотека, под водой оказались дороги. С подтопленных улиц вытащили десятки машин.