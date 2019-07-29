Тропическая погода в Киеве: после жары "шуранул" дождь, град и появилась "река"

В Киеве в понедельник был ливень и град / УНИАН

В понедельник днем, 29 июля, погода в Киеве была тропической — жарило солнце, а потом начался ливень, была гроза и град.

В частности, ливень прошел на ул. Грушевского возле стадиона Динамо, свидетельствуют видео, опубликованные в YouTube.

В Сети сообщили, что на Грушевского после "тропического ливня" образовалась река.

На обнародованных роликах запечатлены крупные капли дождя, также видно, что появились глубокие лужи.

Позже ливень накрыл часть Подольского района — Виноградарь, сорвался сильный ветер, началась гроза и выпал крупный град. Раскаты грома были настолько сильны, что из-за них в машинах срабатывали сигнализации.

В Киеве в понедельник был ливень и град / Главред

Ранее сообщалось, что в Киеве 14 июля бушевала непогода — прошел ливень, и из-за него были подтоплены улицы. В частности, водой была залита часть Печерского района и район Индустриального моста.