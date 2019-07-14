В Киеве мощный ливень превратил улицы в полноводные реки

В воскресенье, 14 июля, обрушившийся на Киев мощный ливень привел к подтоплению ряда улиц.

"Киев. Антоновича, перед "Оушен плазой" подтопило", - говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В Киеве на индустриальном озеро в направлении Шулявки. Айда мыть кости и днища Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 14 липня 2019 р.

Также отмечается, что машины на дорогах затопило район Индустриального моста, а также в районе улицы Кудряшева в Соломенском районе.

Кроме того, одна сплошная лужа образовалась на Борщаговке.

Жители столицы делятся фотографиями непогоды в соцсетях. В частности, затопило и центральный район Киева - Печерск.

Напомним, недавно Вашингтон пострадал от жуткого ливня.