Затопило все дороги, метро и Белый дом: Вашингтон пострадал от жуткого ливня

В Вашингтоне ливень затопил все дороги / Reuters

Столица США Вашингтон пострадала от внезапно обрушившегося продолжительного ливня. Практически ушли под воду и улицы прилегающих районах штатов Мэриленд и Вирджиния

С огромным количеством воды не сумели справиться ливневые системы городов, и сотни улиц превратились в каналы, а машины - в лодки, остались без света тысячи человек, передает CBS News.

Из-за стихии оказались затопленными входы в метро, а на станции подземки в Арлингтоне, штат Вирджиния, вода пробила бетонный потолок и вовсю хлестала на проезжающие поезда и платформу.

We got a bit of an issue here... ? pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 июля 2019 г.

Также пришлось закрыть здание Национального архива США, вода добралась и до Белого дома - она заполнила подвал и просочилась на первый этаж, подтопив рабочие места журналистов пресс-пула президента США.

Кроме того, вода заполнила основные магистрали, жителям посоветовали оставаться дома, а в Вирджинии и вовсе отменили поезда из-за потоков воды.

Авто превратились в лодки / twitter.com/DildineWTOP

От воды людям приходилось спасаться на крыше авто / twitter.com/DildineWTOP

Ранее в России под воду ушел целый город.