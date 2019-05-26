Мощный потоп на западе Украины: спасатели рассказали о разрушениях

В Закарпатской и в Ивано-Франковской областях в результате ливней, вызвавших наводнение, остаются подтопленными 175 домохозяйств.

"В Ивано-Франковской области в настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 22 домохозяйства в четырех населенных пунктах области, а именно: Калушский район (город Калуш, село Перевозец), Городенковский район (село Топоровцы) и Надворнянский район (село Пнев)", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины.

На Закарпатье также подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 79 подвальных помещений, 153 дворов, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

Отмечается, что уровень воды постепенно спадает.

Читайте такжеОпасный паводок: эколог назвал районы Киева, которым грозит затоплениеКак рассказали в управлении ГосЧС Закарпатской области, в регионе в результате наводнения было повреждено 15 мостовых переходов, разрушен 1 и повреждено 2 моста, также разрушено 844 погонных метров береговых укреплений, а еще 1270 погонных метров повреждено.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.