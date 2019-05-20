Синоптики предупредили, каким регионам Украины грозит непогода

В ряде областей Украины 20 мая будет непогода, предупредили в Укргидрометцентре / facebook.com/olya.zorya.1

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в понедельник днем, 20 мая, в западных регионах нашей страны и на Виннитчине будут грозы и порывы ветра.

На западе нашей страны ожидаются шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Карпатах и на Прикарпатье будут значительные дожди.

"Днем 20 мая в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с...", — спрогнозировали в Укргидрометцентре.

На западной части Украины днем минимальная температура ожидается +21 градус, а максимальная — +25. В Винницкой области днем температура может составить +25…+27 градусов.Читайте такжеСмерч на Житомирщине снес более 100 гектаров леса, опубликованы фото

В ряде областей Украины 20 мая будет непогода, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот видео с youtube.com

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на украинской территории июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.