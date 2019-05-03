"Ливни, град, шквалы": народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в июне 2019

В июне будут ливни с градом и шквалы, предупредил народный синоптик / sunhome.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.

В нашу страну 16-17 июня придут ливни с градом и шквальный ветер, рассказал эксперт в комментарии журналистам 24 канала.

По словам собеседника, в начале июня в центральных областях и на востоке ожидается +17…+19 градусов, а в западных регионах немного меньше — +15…+17.

"…уже с 6 июня будет резкий скачек температуры… — до +22…+26 градусов… Вообще, июнь в этом году будет теплым, даже горячим... 14-15 июня начнется жара — до +27…+32 градусов", — отметил народный синоптик.Читайте такжеСиноптик дал прогноз по Украине на День победы

Горбань добавил, что с 17 июня начнется похолодание — температура снизится до +21…+24 градусов. "Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди", — сказал он.

Ранее Леонид Горбань говорил, что к 9-10 мая в Украине столбики термометров могут подняться до отметки в +26...+29 градусов. Кроме того, народный синоптик прогнозировал, что в середине июня будет аномальная жара.