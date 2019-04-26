От ненастья до летней жары: синоптик рассказал о погодных сюрпризах в мае

В мае температура воздуха достигнет +30 градусов / sunhome.ru

К 9-10 мая в Украине столбики термометров могут подняться до +26...+29 градусов, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, на Пасху в центральной Украине ожидается +21...+23 градуса, однако во второй половине дня возможен дождь. На западе осадков стоит ожидать в первой половине дня, рассказал он Обозревателю.

Синоптик прогнозирует, что к 1 мая температура снизится до +17...+18 градусов и продержится в течение трех дней.

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Горбань добавил, что высокая температура продержится до 24 мая, а дожди ожидаются 2, 8, 9, 13, 14 мая, после чего до конца месяца осадков не будет.

Напомним, ранее синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами.