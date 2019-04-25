Украину ждет резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами

Украину накроют дожди с грозами / vk.com/typical_cherkassy

В ближайшее время в Украине сохраниться теплая и солнечная погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 27 апреля в западных областях Украины ожидаются дожди и грозы, 28 апреля дожди и грозы распространятся и на север страны.

"28 апреля на Пасху в западных областях ощутимо похолодает до +12 +17 градусов. 29 и 30 апреля существенное похолодание с дождями и порывистым ветром охватит запад и север Украины", - написала она в Facebook.

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Диденко подчеркнула, что в Киеве 26 апреля будет солнечно и тепло, 27 апреля сохранится преимущественно сухая и теплая погода. 28 апреля ожидается теплая погода с локальными дождями.

"29-30 апреля - существенное осложнение погоды, дожди и резкое похолодание до +11 +14 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик рассказала о новом потеплении.