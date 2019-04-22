Сюрприз после Пасхи: синоптик предупредил о грозах и новой волне похолодания

Украинцев предупредили о грозах / forum.glavred.info

В Украине сразу после Пасхи температура воздуха начнет падать, ожидаются грозы, рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Как подчеркнул синоптик в комментарии Апострофу, температура воздуха при этом снизится в среднем на 4 градуса.

"В ближайшие дни температура воздуха будет расти по всей территории Украины и повысится до 17-22 градусов. Небольшие осадки ожидаются только в западных областях. А вот с 29 апреля по 1 мая ожидается, что атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины, и будут небольшие грозовые осадки. С прохождением этого атмосферного фронта температура воздуха несколько снизится, на 2-4 градуса, но это не существенно", - подчеркнул Прокопенко.

Напомним, ранее синоптик рассказала о новом потеплении.