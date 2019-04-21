"Тепло будет усиливаться": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды / sunhome.ru

В понедельник, 22 апреля, в Украине ожидается солнечная погода, лишь в западных областях возможны небольшие осадки.

"Теплая погода достигнет + 12 + 17 градусов", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, в понедельник в Киеве ожидается малооблачная погода, в течение дня воздух прогреется до +14 +16 градусов.

"На предпасхальной неделе тепло будет усиливаться, будет много солнца", - добавила Диденко.

/ wetter3.de

Напомним, ранее синоптик рассказала о новом потеплении.