Синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди

В Украине ожидается дождливая погода / reneeannsmith.com

На следующей неделе в Украине ожидается дождливая погода с незначительным снижением температуры.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на большинстве территории Украины, кроме восточных областей, дожди пойдут уже с понедельника.

Температурный максимум ожидается на уровне +12 +19 градусов, на западе Украины - до +7 +12 градусов, сообщила она в своем блоге.

Синоптик подчеркнула, что на следующей неделе в Киеве усилится влажность, дожди ожидаются с 8 по 11 апреля.

Температура воздуха существенно не изменится и будет колебаться ночью в пределах +3 +7 градусов, а днем составит +12 +15 градусов.

wetter3.de

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.