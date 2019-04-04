Синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди

Температурный максимум ожидается на уровне +12 +19 градусов.
На следующей неделе в Украине ожидается дождливая погода с незначительным снижением температуры.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на большинстве территории Украины, кроме восточных областей, дожди пойдут уже с понедельника.
Температурный максимум ожидается на уровне +12 +19 градусов, на западе Украины - до +7 +12 градусов, сообщила она в своем блоге.
Синоптик подчеркнула, что на следующей неделе в Киеве усилится влажность, дожди ожидаются с 8 по 11 апреля.
Температура воздуха существенно не изменится и будет колебаться ночью в пределах +3 +7 градусов, а днем составит +12 +15 градусов.
Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.