От заморозков до засухи: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле

28 марта 2019, 19:07

В Украине с 5 апреля ожидается резкое потепление.

заморозки
Синоптики предупредили о заморозках в апреле / lenta-ua.net

В центральных областях Украины 1—4 апреля ожидается достаточно прохладная погода: 2—3 градуса ночью и 6—8 днем.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, с 5 апреля резко потеплеет до 12—16 днем, а с 17—18 апреля — до 21 выше нуля (ночью — 6—9), а после 21 апреля ожидаются ветры, дожди и, как следствие, небольшое похолодание.

В комментарии Фактам он подчеркнул, что на Пасху погода обещает успокоиться: будет солнечно, достаточно сухо и тепло (до 20 градусов).

"В общем, хотя в первых числах апреля еще и возможны незначительные заморозки, то далее погода переходит на устойчиво весеннюю. Перемещений воздушных масс с сильными атмосферными фронтами, подобными недавним, когда с домов срывало крыши, пока не предполагается. Дождей в апреле будет немного. Основные осадки ожидаются 7—8, 16—18, 23—25 и 29—30 апреля. На юге и востоке ветры-суховеи подсушат землю, что плохо для сельского хозяйства", - отметил он.

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По словам начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, после 1 апреля Украину ожидают пара довольно солнечных и в меру сухих дней (хотя местами возможны осадки).

"Но с 3 апреля опять начинают возвращаться дожди, которые к концу недели распространятся практически по всей территории. Зато морозы уже вряд ли вернутся. По сравнению с выходными температура на пару градусов снизится, но будет достаточно тепло. Ожидается, что ночная температура будет держаться на уровне 2—7 градусов тепла, дневная —10—15 градусов выше нуля", — рассказал он.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 29 марта, в Украине ожидается 7-12 градусов тепла.

По данным синоптиков, в пятницу в Украине без осадков, только в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, умеренный.

@ukrgmc.official

Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в восточной части и в Карпатах ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптик успокоила украинцев после неожиданного возвращения зимы.

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