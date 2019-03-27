"Все это – временно": синоптик успокоила украинцев после неожиданного возвращения зимы

В Украину вернулась зима / Фото Д.Беловодской

В четверг, 28 марта, в Украине сохранится холодная погода. Ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем воздух максимально прогреется до + 4 + 9 градусов, в западных областях - до + 6 + 11 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в четверг мокрый снег ожидается в южных регионах, при этом лишь Одесская область удержится от влажной погоды. На западе страны прогнозируются небольшие дожди, впрочем, в большинстве областей Украины будут сухо.

"В Киеве завтра без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5 +8 градусов", - подчеркнула синоптик в Facebook.

/ wetteronline

Она добавила, что уже с пятницы ожидается существенное потепление. А в воскресенье, 31 марта, температура поднимется до +12 +18 градусов.

"Не расстраивайтесь из-за снега и холодной погоды, все это – временно", - резюмировала синоптик.

В ночь на среду, 27 марта, в Киеве температура воздуха опустилась до -2 градусов, также в столице также неожиданно выпал снег. Возвращение зимы в Украину вызвала бурную реакцию в Сети.