"Зима в марте, как Порошенко - тоже хочет остаться": соцсети язвят из-за весеннего снега в Украине

В ночь на среду, 27 марта, в Киеве температура воздуха опустилась до -2 градусов. Кроме того, в столице также неожиданно выпал снег.

Отметим, что в Сети активно обсуждают резкую смену погоды, а также публикуют фото заснеженных улиц.

"Спасибо, Юлия Владимировна!", - пишет Евгений Муджири, иронизируя над предвыборными обещаниями политиков.

"Что вы мне все постите этот снег? Вы думаете у меня окна нет?", - отметил Денис Попович.

"До этого 27-го марта, рубиконом снега перед настоящей весной был ужас 23-го 2013-го... сейчас полегче. Но к чему бы это? Знак что ли какой?", - подчеркнул Александр Ткаченко.

"Кандидат, обещавший снег, отзовись!", - язвит Василий Горбаль.

"Вчера ещё была весна...", - грустно замечает Виктория Толок.

"Експерти, хто вже аналізував, якому з кандидатів вигідний сніг? Хтось же за цим стоїть!Варіанти:- Припорошило- Удар по зелёному- Таємна зброя Олександра Мороза- ... (збір опцій триває)", - обыгрывает тему выборов Сергей Сидоренко.

"Зима в марте, она как Порошенко - тоже хочет остаться. И даже на что-то надеется", - троллит действующего президента Макс Назаров.

Напомним, ранее климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине.