"Зима в марте, как Порошенко - тоже хочет остаться": соцсети язвят из-за весеннего снега в Украине

27 марта 2019, 10:23

В Сети активно обсуждали резкую смену погоды в Украине.

  • В конце марта в Украине неожиданно выпал снег Фейсбук С.Катренко
  • В конце марта в Украине неожиданно выпал снег Фейсбук А.Ткаченко
  • В конце марта в Украине неожиданно выпал снег Фейсбук В.Толок
  • В конце марта в Украине неожиданно выпал снег instagram.com/shepchenya
  • В конце марта в Украине неожиданно выпал снег instagram.com/palermoshooter
  • В конце марта в Украине неожиданно выпал снег Фото Д.Беловодской

В ночь на среду, 27 марта, в Киеве температура воздуха опустилась до -2 градусов. Кроме того, в столице также неожиданно выпал снег.

Отметим, что в Сети активно обсуждают резкую смену погоды, а также публикуют фото заснеженных улиц.

"Спасибо, Юлия Владимировна!", - пишет Евгений Муджири, иронизируя над предвыборными обещаниями политиков.

"Что вы мне все постите этот снег? Вы думаете у меня окна нет?", - отметил Денис Попович.

"До этого 27-го марта, рубиконом снега перед настоящей весной был ужас 23-го 2013-го... сейчас полегче. Но к чему бы это? Знак что ли какой?", - подчеркнул Александр Ткаченко.

"Кандидат, обещавший снег, отзовись!", - язвит Василий Горбаль.

"Вчера ещё была весна...", - грустно замечает Виктория Толок.

"Експерти, хто вже аналізував, якому з кандидатів вигідний сніг? Хтось же за цим стоїть!Варіанти:- Припорошило- Удар по зелёному- Таємна зброя Олександра Мороза- ... (збір опцій триває)", - обыгрывает тему выборов Сергей Сидоренко.

"Зима в марте, она как Порошенко - тоже хочет остаться. И даже на что-то надеется", - троллит действующего президента Макс Назаров.

Напомним, ранее климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:23
"Зима в марте, как Порошенко - тоже хочет остаться": соцсети язвят из-за весеннего снега в Украине
10:13
Украинская мова должна стать престижнее и лучше русского языка мнение
09:59
"Это не земной самолет": над Аляской засняли НЛО Видео
09:30
"Осень откусила кусок августа": климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине Видео
09:29
Политолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского Видео
09:17
После выборов Порошенко надо судить по законам военного времени мнение
09:06
День Х еще не настал: гривна обвалилась к доллару и евро – но прогноз пока радует Видео
08:58
Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной Видео
08:53
В мире начинается "азиатская эпоха" - Financial Times
08:38
Австрийский журналист решил засудить СБУ за запрет въезда в Украину
08:35
Самый неприятный день недели: кому в Украине больше всего не повезло с погодой Видео
08:29
Когда и как отмечается Благовещение 2019 Видео
08:04
Как крутые парни играют в выборы мнение
07:57
Умер знаменитый актер, сыгравший графа Калиостро в фильме Формула любви Видео
07:40
Порошенко подсчитал, когда Украина станет энергонезависимой Видео
07:34
"Нужно отказаться": диетолог назвала два наркотика в еде Видео
07:13
Сергей Гайдай: Зеленский – это "коктейль Молотова", брошенный в Порошенко и всех украинских политиков
06:49
Три сомнительных кандидата: почему выборы в Украине вызывают тревогу на Западе – Reuters
06:34
Лишь бы не пустить Петра: стоит ли украинцам голосовать "назло" мнение
06:14
Эксперт объяснил феномен Зеленского
05:51
"Вот это сиси": украинская телеведущая взволновала сеть эротическим видео Видео
05:18
"Болезни цивилизации": диетолог рассказала, полезно ли вегетарианство
04:52
"Списание" Тимошенко было огромной ошибкой - Zeit
04:16
Католическая Пасха 2019: когда и как отметит Украина Видео
04:15
Ученые рассказали, чем вреден и опасен "пассивный" алкоголизм
03:38
Политолог объяснил, как команда Порошенко внедряет идеологию Путина по расколу Украины Видео
02:57
Российский ядерный беспилотник будет готов к военным действиям через 8 лет – CNBC
02:03
Россиянин умер во время секса с любовницей от передозировки возбуждающими таблетками
01:12
"Словно две сестры": дочь Маши Ефросининой поразила сходством с мамой
00:55
Политтехнолог рассказал, как закончить войну на Донбассе
00:29
Китай готов спасти Украину от агрессии России – эксперт
26 марта, вторник
23:56
"Орешек созрел": Настя Каменских похвасталась сексуальным мультяшным портретом
23:28
Во Львове иномарка на переходе сбила детей, опубликованы фото с места ДТП Фото
22:59
Диетолог объяснила, почему женщинам нужен "жирок"
22:28
Выборы 2019: кому астрологи сулят звездный час Видео
22:00
"Лазарев красоту подарил?": снимок Ани Лорак "порвал" Сеть Видео
21:51
Дополнительные поезда на Пасху: в Укрзализныце огласили весь список
21:30
У Зеленского назвали условие дебатов с Гриценко Видео
21:11
В Киеве суд отказался решать, имел ли право Порошенко просить патриарха Варфоломея о Томосе
20:42
Легендарного советского режиссера экстренно увезли в больницу
20:20
Возненавидел "русский мир": В Крыму россияне "повязали" проукраинского журналиста
20:11
Янукович разглядывал мои интимные видео из тюрьмы - Тимошенко Видео
20:00
Зеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко — новый президентский рейтинг Видео
19:49
Стало известно, сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ
19:36
В 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину – Frankfurter Allgemeine Zeitung
19:21
У Порошенко создали "сетку" по скупке голосов в Донецке - СМИ
19:21
Бойко прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву
19:00
Смертельная авария на Харьковщине: микроавтобус влетел в легковушку, которую толкали люди
18:49
Порошенко раскрыл план Путина по срыву выборов в Украине
18:30
"Эротическая фантазия": в Сети захвалили снимки Максима Галкина в разных образах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться