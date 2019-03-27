"Осень откусила кусок августа": климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине

В Украине осень будет ранняя, говорят климатологи / look.com.ua

Результатом глобального потепления может стать то, что осень в Украине наступит уже в августе, заявили климатологи.

По их словам, погода в последний месяц лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры, передает ТСН.

В Одессе местные жители отмечают, что в этом сезоне зимы практически не было, а весна началась необычно рано, поэтому идет активная подготовка к пляжному сезону.

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"Массовый период цветения, который ожидается в первый месяц лета, ожидается уже в мае - природа первая реагирует на глобальные климатические изменения", - говорится в сюжете.

По словам климатологов, за последние годы в Украине климат значительно изменился, и лето по сравнению с предыдущими десятилетиями сжалось до двух месяцев.

"За последние 30 лет весна съела кусок июня, а осень откусила кусок августа", - утверждают специалисты.

Напомним, ранее климатологи предупредили об аномалиях 2019 года.