Снег в апреле: синоптик предупредила о заморозках, но обнадежила новым потеплением

Синоптик спрогнозировала осадки в виде снега / secret-land.blog.ru

Погоду в Украине в ближайшие дни будет формировать антициклон, который принесет холод и порывистый ветер.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода.

По ее словам, осадки ожидаются на востоке страны, где пройдут небольшие дожди и даже снег.

Днем температура составит +2 + 6 градусов, ночью столбики термометров опустятся ниже 0.

При этом небольшие "минусы" ночью вероятны также по всей Украине, однако днем потеплеет до + 6 + 11 градусов, а на Западе до + 7 + 12 градусов, рассказала она.

wetteronline.com

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В Киеве в среду ожидается солнечная погода без осадков с порывистым северо-восточным ветром.

"Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до + 8 + 10 градусов", - написала синоптик в Facebook.

Она также добавила, что потепление до +12 +15 градусов ожидается на выходных.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.