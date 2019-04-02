Снег в апреле: синоптик предупредила о заморозках, но обнадежила новым потеплением

2 апреля 2019, 13:55

Потепление до +12 +15 градусов ожидается в Украине на выходных.

потепление
Синоптик спрогнозировала осадки в виде снега / secret-land.blog.ru

Погоду в Украине в ближайшие дни будет формировать антициклон, который принесет холод и порывистый ветер.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода.

По ее словам, осадки ожидаются на востоке страны, где пройдут небольшие дожди и даже снег.

Днем температура составит +2 + 6 градусов, ночью столбики термометров опустятся ниже 0.

При этом небольшие "минусы" ночью вероятны также по всей Украине, однако днем потеплеет до + 6 + 11 градусов, а на Западе до + 7 + 12 градусов, рассказала она.

 wetteronline.com

Читайте такжеЗима отступает: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на выходные

В Киеве в среду ожидается солнечная погода без осадков с порывистым северо-восточным ветром.

"Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до + 8 + 10 градусов", - написала синоптик в Facebook.

Она также добавила, что потепление до +12 +15 градусов ожидается на выходных.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
снег синоптик прогноз погоды морозы Наталья Диденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:43
Застрелил рэпера и зарезал его фанатов: в сети появилось жуткое видео убийства Nipsey Hussle
14:35
"Общество злобных уродцев": Алексей Панин в Сети "наехал" на всех жителей России
14:22
Нафтогаз похвастался привлечением страхового покрытия на 1 млрд долларов из КНР Видео
13:55
Снег в апреле: синоптик предупредила о заморозках, но обнадежила новым потеплением Видео
13:47
Чат с российским журналистом Леонидом Радзиховским
13:47
"Ни один не справится": Тимошенко отказала в своей поддержке во втором туре Зеленскому и Порошенко Видео
13:42
Оля Полякова и экс-ВИА Гра сцепились в соцсетях из-за Зеленского
13:32
У Зеленского объявили о готовности к переговорам с Путиным и Трампом
13:15
Социолог спрогнозировала дальнейшую политическую карьеру Святослава Вакарчука
13:05
Тимошенко заявила, что смирилась с фальсификацией президентских выборов
12:40
Комик, выведший из кризиса столицу Исландии, пожелал успеха и дал совет Зеленскому
12:16
"Сколько уже можно ноги раздвигать?": Ольга Бузова разозлила фанов вульгарной позой
12:08
Россия по уровню демократии не идет ни в какое сравнение с Украиной мнение
12:06
"Спекуляции после первого тура выборов": эксперты спрогнозировали валютный курс в апреле Видео
11:44
В Центризбиркоме рассказали, как и за кого на выборах президенты голосовали украинцы за рубежом
11:32
В ЕС обвинили Украину в использовании лазеек в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины Видео
11:07
"Трендовый цвет 2019": Маша Ефросинина попала под шквал критики из-за "ЗЕленого" платья
10:53
Все проблемы, который получит Зеленский, ему достанутся в наследство от Порошенко мнение
10:46
Тратить с умом: Зеленский оказался в лидерах кандидатов, потративших меньше всего средств на один голос Видео
10:42
Валерий Леонтьев показал редкое фото брюнетки Лаймы Вайкуле
10:42
Старые политики как "дрянные заплесневелые галушки": в чем кроется причина успеха Зеленского мнение
10:23
Аваков рассказал, как нужно наказать Ляшко за нарушение законов о выборах президента
10:20
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить мнение
10:01
Новое подорожание на АЗС: эксперты объяснили причины роста цен на топливо Видео
10:00
В НАТО рассказали, почему и зачем усилят военное присутствие в Черном море
09:59
"Пацанячья прича": Анна Седокова шокировала сеть кардинальной сменой имиджа Фото
09:46
Девушка дня Instagram: тревел-блогер Каролина Санчес Фото
09:31
Выборы-2019: наблюдатели из Европы увидели ухудшения по сравнению с кампанией 2014 года Видео
09:26
Опомнились понемногу: Россияне раздосадованы аннексией Крыма - опрос
09:23
Шанс для Тимошенко и новые грабли для Порошенко: что светит политикам по итогам первого тура мнение
09:04
Умер известный по Ментам и Особенностям национальной охоты актер
08:56
"Молчите и завидуйте": Каспаров ответил российским критикам президентских выборов в Украине Видео
08:45
Почему проигрыш Порошенко во втором туре неизбежен мнение
08:20
"Собачьи бои": у Зеленского усомнились в необходимости дебатов с Порошенко Видео
07:53
В странах G7 оценили исход первого тура президентских выборов в Украине Видео
07:25
Выборы-2019: Тимошенко потеряла шансы на второй тур Видео
07:14
На плечи нового президента Украины лягут огромные проблемы – Rzeczpospolita
06:56
Почему Порошенко будет драться и цепляться за власть до последнего мнение
06:33
Женщины рассказали, какой мужской юмор любят, а какой - ненавидят
06:15
Выборы 2019: социолог назвала условие, при котором Порошенко победит во втором туре Видео
05:44
Playboy показал фото голой Даши Астафьевой Фото
05:13
Как Порошенко пролез во второй тур и почему ему нечего праздновать мнение
04:32
Песах 2019: дата, жертвоприношения и традиции Видео
03:42
У Зеленского больше шансов на победу во втором туре – австрийские социологи
02:53
Врач рассказала, почему вредно заниматься сексом в воде
02:01
Социолог раскритиковала адептов Порошенко за попытки раскола Украины Видео
01:29
Эксперт аргументировала вредные и полезные свойства авокадо Видео
01:14
Диетолог сказала, что нельзя есть больным раком
00:38
День ангела Светланы: умопомрачительные открытки и поздравления Фото
00:26
"Страна победившей ваты": в Сети разгорелся скандал после заявления журналистки из штаба Тимошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться