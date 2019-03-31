Тепло отступает: синоптик рассказала, где в Украине ждать похолодания

В западных и северных областях Украины ожидается похолодание / zn.ua

В понедельник, 1 апреля, в западных и северных областях Украины ожидается похолодание, воздух прогреется до +8 +12 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в южных, восточных регионах страны, а также в большинстве центральных областей сохраниться теплая погода.

"Осадки маловероятны, солнышко. Но в результате давления холодного воздуха с севера усилится ветер", - написала она в Facebook.

В то же время в Киеве 1 апреля осадков не ожидается, температура воздуха снизится и составит около +10 градусов, при этом вероятен сильный ветер.

/ wetterzentrale.de

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 1 апреля, в Украине днем ожидается 9-14° тепла, на юге и востоке 15-20°.

Завтра в Украине осадков не ожидается, ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°; в Карпатах в течение суток около 0°, говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Прогноз погоды на 1 апреля / @ukrgmc.official

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.