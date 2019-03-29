Зима отступает: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на выходные

В Украине ожидается существенное потепление / pti4ka-feniks.livejournal.com

В субботу и воскресенье, 30-31 марта, в Украине установится ясная и солнечная погода.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в дневные часы 30 марта достигнет +9 +14 градусов, а 31 марта - +12 +18 градусов.

"В ночные часы еще будет холодновато 0 + 4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза", - сообщила она в Facebook.

По ее прогнозу, в Киеве суббота и в день президентских выборов ожидаются солнечными и теплыми.

В столице 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта до +17 градусов.

wetter3.de

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.