Зима не сдается: когда по-настоящему потеплеет в Украине

28 марта 2019, 07:58

Неделя выдастся облачной.

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Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Неделя выдалась морозной. Даже метели вернулись. В четверг снег с дождем доберется до западной Украины. 

К тому же страна находится в зоне высокого давления. Подробнее читайте в нашем материале Магнитные бури начали по-новой терзать украинцев: когда закончится метеоудар.

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Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что "замечательная погода – солнечная и теплая, с температурой воздуха +11-15 градусов" доберется до нас к концу недели.

Погода на сегодня

Погода в Украине 28 марта обещает мокрый снег в западных областях. Утром осадки пройдут и в большинстве областей Левобережья, на остальной территории сухо. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, на юге порывы до 15-20 м/с. На дорогах северо-запада местами гололедица.

Температура днем в среднем +4-9 градусов.

Погода в Киеве 28 марта будет облачной с самого утра, но без осадков.

Погода в Украине 28 марта: карта

Погода на завтра

Погода в Украине 29 марта обещает долгожданное потепление: столбики термометров дотянутся до отметок +10-11 градусов. И это потепление задержится.

Погода в Киеве 29 марта будет облачной, но без осадков.

Погода в Украине 29 марта: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 30-31 марта будет теплой.

"По предварительным прогнозам, в день тишины и в день выборов президента Украины, 30 и 31 марта, в Украине ожидается прекрасная погода: ясно, солнечно и тепло, +14-19 градусов", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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