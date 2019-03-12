Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев

Как отдыхаем на Пасху 2019 / 1zoom.ru

Пасха 2019 выдалась поздней – зато с очень длинными выходными. Украинцев ждет чуть ли не неделя дополнительного отдыха.

Когда Пасха в 2019 году будет

Католическая Пасха 2019 выпала на 21 апреля, а православная Пасха – Великдень 2019 – в Украине отмечается 28 апреля.

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Выходные на Пасху 2019

Украинцев ожидает целых пять выходных на Пасху 2019 – с 27 апреля по 1 мая.

Так, выходным автоматически становится и следующий за Пасхой понедельник, 29 апреля. Плюс выходные в апреле 2019 плавно перетекут в выходные в мае 2019 – за счет празднования Дня труда 1 мая. Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.