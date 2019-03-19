Лето-2019 в Украине: эксперт предупредил, когда ударит жара

В Украине летом-2019 жара ударит ближе к середине августа, предупредил народный синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в мае 2019 года в Украине 20 дней будут осадки.

Июнь также будет дождливым, а жара ударит ближе к середине августа, рассказал эксперт Комсомольской правде в Украине.

По словам собеседника, июль ожидается умеренно теплым или даже прохладным, как для лета.

"…летней погоды не стоит ждать даже в конце весны и в июне, который продолжит дождливую традицию мая. Потеплеет примерно в середине месяца, но вскоре из-за тех же осадков температура упадет…", — отметил Деркач.

Эксперт добавил, что ближе к середине августа жара ударит на несколько дней. Народный синоптик также сообщил, что конец последнего месяца лета запомнится сухой и теплой погодой.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране лето-2019 будет поздним и непродолжительным.