Погода в Украине 20 марта: где будут дожди, а где – теплее всего

Почти все небо над страной затянет тучами.
Погода в Украине 20 марта будет нестабильной: кое-где ожидаются дожди, а местами даже снег.
Почти все небо над Украиной затянет тучами, сообщает Укргидрометцентр. Дожди пройдут в Харькове и Полтаве, на остальной части востока – сухо, днем до +14 градусов.
На юге и в Крыму облачно с прояснениями. Днем будет тепло – до +14 градусов.
На севере Украины погода будет пасмурной, но без осадков. Днем воздух прогреется до +10 градусов.
В центре пасмурно. Термометры днем покажут до +10 градусов.
Хуже всего с осадками дела обстоят на западе: здесь, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, возможен дождь с мокрым снегом. Температура днем в регионе – до +10 градусов, на Закарпатье до +12 градусов.
Погода в Киеве 20 марта будет облачной погода, но днем осадки не ожидаются. Температура в дневное время суток – от +8 градусов до +10 градусов.
Ранее синоптик Наталья Диденко подтвердила, что в среду прогноз погоды в Украине обещает дожди, а кое-где даже мокрый снег. Потепление придет в Украину на Всемирный день метеоролога – 23 марта, пообещала Диденко.
Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.
Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.
Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.