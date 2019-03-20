Погода в Украине 20 марта: где будут дожди, а где – теплее всего

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 20 марта будет нестабильной: кое-где ожидаются дожди, а местами даже снег.

Почти все небо над Украиной затянет тучами, сообщает Укргидрометцентр. Дожди пройдут в Харькове и Полтаве, на остальной части востока – сухо, днем до +14 градусов.

На юге и в Крыму облачно с прояснениями. Днем будет тепло – до +14 градусов.

На севере Украины погода будет пасмурной, но без осадков. Днем воздух прогреется до +10 градусов.

В центре пасмурно. Термометры днем покажут до +10 градусов.

Хуже всего с осадками дела обстоят на западе: здесь, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, возможен дождь с мокрым снегом. Температура днем в регионе – до +10 градусов, на Закарпатье до +12 градусов.

Погода в Украине 20 марта: карта

Погода в Киеве 20 марта будет облачной погода, но днем осадки не ожидаются. Температура в дневное время суток – от +8 градусов до +10 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко подтвердила, что в среду прогноз погоды в Украине обещает дожди, а кое-где даже мокрый снег. Потепление придет в Украину на Всемирный день метеоролога – 23 марта, пообещала Диденко.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.