Снова "минусы" и снег: синоптик рассказала, когда дожди и холода сменятся весенним теплом

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 20 марта будет дождливой практически на всей территории страны. Всему виной циклон Игорь.

Без своей порции дождей останутся только южные, восточные регионы и большинство центральных. Оставшийся центр, север, а ночью и западные области накроет дождями, а Карпаты еще может и мокрым снегом притрусить. К вечеру среды дожди доберутся и до Харьковской области.

"На западе, севере, в центре днем в среду ожидается +6-9 градусов, а на юге, востоке и в районах центрального Днепра будет до +10-16 градусов", – такой прогноз погоды в Украине дала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Погода в Киеве 20 марта будет облачной с прояснениями, небольшой дождь ожидается ночью и утром. Ближайшей ночью температура будет от 0 градусов до +2 градусов, днем – до +6-8 градусов.

Потепление придет в Украину на Всемирный день метеоролога – 23 марта, пообещала Диденко.

А вот синоптики, опрошенные ТСН, говорят, что дожди прогнозируются в Украине и на выходных, 23-24 марта. Они допускают, что в Украине похолодает до -1 градуса.

В последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Ранее синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.