Снова "минусы" и снег: синоптик рассказала, когда дожди и холода сменятся весенним теплом

19 марта 2019, 13:21

В среду прогноз погоды в Украине обещает дожди, а кое-где даже мокрый снег.

погода_прогноз_синоптик_дождь_непогода
Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 20 марта будет дождливой практически на всей территории страны. Всему виной циклон Игорь.

Без своей порции дождей останутся только южные, восточные регионы и большинство центральных. Оставшийся центр, север, а ночью и западные области накроет дождями, а Карпаты еще может и мокрым снегом притрусить. К вечеру среды дожди доберутся и до Харьковской области.

"На западе, севере, в центре днем в среду ожидается +6-9 градусов, а на юге, востоке и в районах центрального Днепра будет до +10-16 градусов", – такой прогноз погоды в Украине дала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Погода в Киеве 20 марта будет облачной с прояснениями, небольшой дождь ожидается ночью и утром. Ближайшей ночью температура будет от 0 градусов до +2 градусов, днем – до +6-8 градусов.

Потепление придет в Украину на Всемирный день метеоролога – 23 марта, пообещала Диденко.

А вот синоптики, опрошенные ТСН, говорят, что дожди прогнозируются в Украине и на выходных, 23-24 марта. Они допускают, что в Украине похолодает до -1 градуса.

В последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Ранее синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной. 

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода прогноз погоды Наталья Диденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:50
Зеленский рассказал, когда покажет народу ключевую пятерку своих соратников
13:44
Партия Слуга народа возглавила парламентский рейтинг – опрос Видео
13:21
Снова "минусы" и снег: синоптик рассказала, когда дожди и холода сменятся весенним теплом Видео
13:09
Выборы-2019: как проголосовать за рубежом
12:51
"Для Кремля однозначно лучше": у Путина признались, кого хотят видеть президентом Украины Видео
12:24
"Еще держится": Зеленский оценил медреформу от Супрун Видео
12:09
Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х Видео
11:47
Слуга народа 3: что рассказали инсайдеры о дате выхода, трейлере и сюжете Фото Видео
11:37
Минздрав пустит под нож финансирование украинцев: пациентам грозят "черные" списки Видео
11:02
Шевченко вызвал в сборную натурализованного форварда Шахтера
10:59
Джемилев выяснил, что Путин считает аннексию Крыма ошибкой Видео
10:47
Отрыв уже больше, чем вдвое: у кого из кандидатов остался шанс побороться с Зеленским Видео
10:40
Скандал в Черновцах: врач "скорой" приехал на вызов пьяным Видео
10:06
Почему Запад не должен прощать России Крым мнение
09:55
Удачные замужества и поменьше кровавого угара: что сулит гороскоп до конца марта 2019 Видео
09:51
Марлен Хуциев: самые известные фильмы знаменитого режиссера Видео
09:14
Курс доллара в Украине рванул вверх, его обгоняет евро – что дальше Видео
09:05
Выборы 2019: как голосовать не по прописке Видео
08:42
От летней жары до заморозков: синоптик рассказала о погоде до конца весны Видео
08:33
Как Запад "вручил" Путину победу в Азовском море мнение
08:13
В Москве умер знаменитый режиссер Марлен Хуциев
08:04
Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев Видео
07:54
У Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым Видео
07:42
Опасность Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война
07:27
Скандал в оборонке: в СНБО назвали сроки реформирования Укроборонпрома Видео
07:15
Крымская эйфория улетучилась и Путин теряет связь с народом – Süddeutsche Zeitung
06:53
Порошенко создал себе "теплую ванну", оторвавшись от реальности мнение
06:32
День весеннего равноденствия 2019: что за праздник и как правильно загадать желание, чтоб оно исполнилось Видео
05:57
"В космос и на Марс": Известный физик спрогнозировал ближайшее будущее человечества
04:26
Ученые выяснили, чем опасен частый просмотр порно для женщин
04:01
"Подарок фронта": синоптик предупредила о полосе дождя в Украине Видео
03:04
"Секас": Надя Дорофеева хвастанула попой, опубликованы фото Видео
02:15
"Никто не укроется от гнева": Порошенко и Ко предрекли кару за хищения в оборонке Видео
01:54
"Возьму палку и буду гнать": Усик заявил о готовности защитить церковь Видео
01:29
Поляки сами воспитывают ненависть украинцев к себе - Gazeta Wyborcza
01:16
Судьба 12-летней дочери Началовой: боль утраты и долг матери в 20 млн рублей
00:50
Зеленский рассказал о будущем олигархов в Украине в случае его победы на выборах Видео
00:24
Метеорологи прогнозируют позднее и короткое лето Видео
00:03
Эксперт предрек финансовые санкции от МВФ и ЕС за отсутствие закона об обогащении
18 марта, понедельник
23:37
Порошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму
23:14
"Он визуально больше, а по факту – нет": в Вечернем квартале показали, как кандидаты меряются рейтингами Видео
22:45
"Шикардос": Maruv снялась в фотосессии для турецкого глянца Фото
22:20
"По национальности украинец": Усик рассказал о предложениях покинуть Украину Видео
21:48
В Украине вынесен приговор экс-представителю Путина в Крыму Белавенцеву
21:22
Google поманил пользователей возможной презентацией новой игровой консоли
21:09
В центре Киева подожгли магазин Roshen: полиция нашла след радикалов-сепаратистов Видео
20:23
В аэропортах Украины ввели новые правила перевозок пассажиров и багажа
20:10
Путин в аннексированном Крыму заговорил по-украински: опубликовано видео Видео
19:51
"Не ищите оскорблений": Макаревич пояснил слова про "Уракрымнаш"
19:48
Продюсер популярного реалити-шоу ответил на слухи о "закономерности" в смерти Началовой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться