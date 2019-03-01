От заморозков до летней жары: синоптики рассказали о сюрпризах весны

1 марта 2019, 23:56

В марте в Украине будут наблюдаться температурные качели.

весна
Синоптики рассказали о сюрпризах весны / obozrevatel.com

В марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач.

"Весна ожидается достаточно затяжной. В марте вообще еще будет борьба между зимней погодой и весенней. Правда, с 8 марта ожидается существенное потепление, но продлится оно не долго", - пояснил он Апострофу.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первую декаду марта морозы будут достигать 9 градусов ниже нуля, а во второй декаде стоит ждать потепления до 2-5 градусов тепла.

"Апрель будет без морозных температур, но в то же время ожидать большого "плюса", как бывает и больше 20 градусов, не стоит", - отметил он.

По данным Горбаня, только первые четыре дня апреля будут прохладными, а уже с 5 апреля температура начнет расти: сначала до 10-12 градусов с отметкой "плюс", а потом, после 7-8 апреля столбики термометров покажут рекордные 16-19 тепла.

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Говоря о майских температурах, Деркач акцентировал внимание на большом количестве осадков.

Погода в мае ожидается нетипичной: с резкими перепадами температуры. Однако за неделю до конца весны, по прогнозам синоптиков, установятся даже летние температуры на уровне 25 градусов тепла.

По прогнозу завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, в целом, весна-2019 будет теплой.

Особенно теплым будет март: на 1-2 градуса выше нормы. Апрель – выше нормы на 1 градус, а май без температурных отклонений от нормы.

В то же время она предупредила об угрозе заморозков.

"Соответственно, если так рано начнется вегетативный период, а в средине апреля, или даже в мае будут заморозки, то урожаю будет нанесен очень большой ущерб. Когда так рано начинаются высокие температуры воздуха, то это приводит к раннему началу развития интенсивной конвекции. В свою очередь, это тянет за собой ранее начало гроз, шквалов, ливней и даже смерчей. Влаги в атмосфере в этот период еще много, температура растет и развиваются мощные тучи", - пояснила синоптик.

Напомним, ранее синоптик назвала самый теплый месяц весны.

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