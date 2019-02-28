Весна задержится: синоптик предупредил о мартовских морозах и снегопадах

В марте ожидаются температурные перепады / obozrevatel.com

В первые 10 дней марта в Украине ожидаются морозы от -5 -7 градусов до -9 -10 градусов. При этом снижение температуры особенно будет ощутимо по ночам.

Устойчивого потепления следует ожидать с середины третьей декады, рассказал Фактам народный синоптик Леонид Горбань.

"А в середине марта могут быть то небольшие снегопады, то дожди, которые также прекратятся с устойчивым потеплением", - подчеркнул он.

Температурные перепады (тепло днем и холодно ночью) подтвердила и замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня. По ее данным, похожая погода может продлиться всю неделю.

Атмосферные фронты, которые будут проходить по Украине с запада и юго-запада, могут принести дожди. Но резких перепадов температуры пока не ожидается, добавила синоптик.

Отметим, что по данным Украинского гидрометцентра, в четверг, 28 февраля, на востоке и севере Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега, в западных регионах будет солнечно, температура воздуха поднимется до +12 градусов.

На западе без осадков, дневная температура воздуха +8...+12 градусов. На востоке осадки в мокрого снега, днем столбики термометра покажут +1...+4, а ночью температура опустится до -3.

В центральном регионе температура воздуха днем +5...+7. На юге днем воздух прогреется до +6 градусов.

В северных областях немного холоднее, здесь температура воздуха днем +3...+9.

В Киеве в этот день также без осадков дневная температура воздуха +7...+9.

В горах Ивано-Франковской области в связи со снегопадами и метелями ожидается высокий (3-й) уровень снеголавинной опасности.

Прогноз погоды на 28 февраля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик назвала самый теплый месяц весны.