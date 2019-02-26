"Снег растворится": синоптик рассказала, когда ждать настоящую весну

Синоптик спрогнозировала настоящую весну / obozrevatel.com

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, потепление в Украину придет с юго-западным ветром с понедельника, 4 марта.

По ее словам, постепенно температура воздуха будет повышаться, "и даже перескочит +10 градусов".

В то же время в течении недели, включая предстоящие выходные, существенных изменений погоды ожидать не стоит.

Диденко отмечает, что температурные показатели будут оставаться низкими, при этом, помимо мокрого снега, стоит ожидать дождей и туманов.

"Ближайшей ночью ожидается от 2 тепла до 3 мороза, днем +1 +5 градусов, на Закарпатье +3 +8 градусов.

/ Фейсбук Н.Диденко

Все время будет задувать холодный ветер, который угомонится аж в субботу-воскресенье", - пишет она в Facebook.

Синоптик добавила, что 27 февраля в Киеве ожидается сохранится облачная погода, днем ожидаются незначительные осадки, температура воздуха в столице 0 -1 градус, днем +1 +3 градуса.

Напомним, ранее синоптик назвала самый теплый месяц весны.