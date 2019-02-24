Летняя жара до +25: синоптик назвала самый теплый месяц весны

Синоптик назвала самый теплый месяц весны / УНИАН

По данным лабораторных наблюдений за атмосферой и океаном США, весна в Украине будет довольно теплой, по сравнению с предыдущими годами, только в марте температура будет достаточно изменчивой.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Веры Балабух, точного прогноза на долгосрочный период профессиональные метеорологи не предоставляют, но могут предвидеть отклонения от климатической нормы за определенный период.

Она напомнила, что в исследованиях американской лаборатории этим периодом является первое десятилетие 21 века – с 1999 по 2010 гг.

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"Если мы вспомним, то в этот период весна у нас была очень теплой. Наиболее теплым будет март, средняя температура за месяц будет на 1-2 градуса выше по сравнению с указанным периодом. Но если говорить о марте, то это наиболее изменчивый и неустойчивый месяц. В прошлом году он был достаточно холодным, а в предыдущие годы наблюдались чрезвычайно теплые температуры, для него характерна неустойчивая погода. Но в целом температура в марте должна быть такой же, как в начале этого века, а на западе Украины даже теплее", – пояснила синоптик Обозревателю.

Она также подчеркнула, что относительно апреля и мая прогнозируется средняя температура в пределах нормы.

"Апрель и май будут такими, как в начале века. Если вспомним, то апрель был достаточно теплым, и уже в последней декаде месяца температура воздуха превышала 20-25 градусов", – сообщила она.

Напомним, ранее синоптик предупредил украинцев о погодных сюрпризах.