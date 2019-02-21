"Морозы до -40 градусов": синоптик предупредил о погодных сюрпризах

Синоптик предупредил о погодных сюрпризах / dpchas.com.ua

В марте в Украине прогнозируются морозы, заявил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, холода будут пробиваться в Украину с севера.

"Первые семь-десять дней марта будут морозными — до 5−7, а местами и до 9−10 градусов ниже нуля", — прогнозирует синоптик.

В то же время во второй декаде первого весеннего месяца ожидается потепление до + 2+5 градусов, также вероятны небольшие снегопады и дожди.

"В начале третьей декады на несколько дней немного похолодает (до 2 градусов мороза) и выпадет снег. К середине декады ожидается устойчивое потепление до + 5+7 градусов. И сухая погода — до конца месяца", — подчеркнул Горбань.

Он также добавил, что в Украине сильных морозов до – 40 градусов, о которых ранее говорили синоптики, не будет.

По его словам, в начале февраля от трескучих морозов европейцев, в том числе и украинцев, уберег "язык" Атлантики — холодные массы воздуха ушли в сторону Америки, пишут Факты.

Напомним, ранее синоптики рассказали о надвигающихся морозах в Украине.