Метели и штормовой ветер: синоптики рассказали о надвигающихся морозах

Синоптики рассказали о надвигающихся морозах / sai.gov.ua

В четверг, 21 февраля, в Украине ожидается похолодание, в ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег и понижение температуры.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, 21 февраля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с.

"22-24 февраля изменение погодных условий: 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (снежный покров достигнет 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, понижение температуры в Украина ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 22 февраля / meteo.gov.ua

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23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7 ° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.

По данным синоптика Натальи Диденко, 21 февраля в Украине прогнозируется сильный ветер, на Востоке мокрый снег и снижение температуры.

Прогноз погоды на 23 февраля / meteo.gov.ua

"22 февраля в большинстве областей Украины дальнейшее похолодание до умеренных морозов. И одновременно - сильный снег, мокрый снег, метели, штормовой ветер, усиление гололедицы. Лишь на севере осадки не будут сильными, максимум умеренными, но холодно.

23-24 февраля осадки ослабнут, однако окрепнет мороз", - добавила Диденко в Facebook.

Прогноз погоды на 24 февраля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее Диденко предупреждала украинцев о похолодании.