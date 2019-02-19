"Берите зонты": синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине

В Украине осадки ожидаются в большинстве областей / fakty.ictv.ua

В среду, 20 февраля, погоду в Украине будет определять новый атмосферный фронт с характерной облачностью.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, "влажность и облачность притащат с собой в большинство областей дожди".

Она прогнозирует в Карпатах и на северо-востоке Украины мокрый снег, а в южных регионах страны и на востоке страны сохранится сухая погода и лишь вечером до Харьковской области доберется фронт с осадками.

"Температура воздуха завтра днем ожидается в пределах +3 +6 градусов, на Западе до +9, на Востоке 0 +3 градуса", - подчеркнула Диденко в Facebook.

/ Фейсбук Н.Диденко

По ее прогнозу, на Киев 20 февраля "набегут облака", пройдет небольшой дождь.

"Берите зонты. Ближайшей ночью в столице около нуля, завтра днем +5 +7 градусов", - добавила она.

Напомним, ранее Диденко предупредила украинцев о похолодании.