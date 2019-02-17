"Грейтесь сегодня": синоптик предупредила украинцев о похолодании

Синоптик предупредила украинцев о похолодании / ТСН

В понедельник, 18 ноября, холодный атмосферный фронт принесет в Украину похолодание.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, температура воздуха снизится ночью до -3 + 3 градусов, днем до + 3 + 6 градусов.

По ее прогнозу, чуть теплее будет в западных и южных областях, там местами возможны +7…+9 градусов. А вот в северо-восточных регионах даже днем температура останется близкой к нулю.

/ Фейсбук Н.Диденко

Диденко не прогнозирует существенных осадков, которые возможны лишь ночью и утром.

/ Фейсбук Н.Диденко

Она добавила, что в Киеве в понедельник ночью будет до -1, днем около 4 градусов тепла.

"Грейтесь сегодня", - посоветовала Диденко в Facebook.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, отмечалось, что из-за поздней Пасхи 2019 и весна будет поздней.