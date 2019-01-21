Когда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски

Когда Пасха в 2019 году / Фото: telegraf.com.ua

Пасху украинцы назвали самым любимым праздником: за нее отдали свои голоса 82% респондентов. Праздник этого года подарит жителям страны длинные выходные – но позднюю весну.

Пасха 2019 католическая и православная

Дата у одного из самых важных церковных праздников переходящая, то есть каждый год ее празднуют в разное время – но всегда в воскресенье. Причем это должно быть первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия.

Читайте такжеПраздники зимы 2019: что еще осталось отпраздноватьВ то же время определенные временные рамки у нее есть: христианская Пасха всегда празднуется в один из дней между 4 апреля и 8 мая.

От даты Пасхи зависит и какого числа празднуется Троица и ряд других религиозных праздников (Вербное воскресенье, Вознесение Господне и пр.).

Из-за введения григорианского календаря католики и православные чаще всего отмечают Пасху в разные дни – преимущественно с разрывом в неделю.

Когда Пасха в 2019 году

Католическая Пасха в 2019 году выпала на 21 апреля, а православную Пасху – Великдень 2019 – Украина отметит 28 апреля.

Соответственно, Троица 2019 выпадает на 16 июня.

Пасха 2019: выходные в Украине

Аж пять выходных дней подряд ожидается с 27 апреля по 1 мая – благодаря поздней Пасхе 2019 (выходным становится автоматически и следующий за Пасхой понедельник, 29 апреля) и празднованию Дня труда 1 мая. Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Выходные ждут нас и благодаря празднованию Троицы 2019.

Пасха 2019: как Украина отметит

ПЦУ разрешили проводить богослужения в Софийском соборе только по очень большим праздникам, в том числе на Пасху.

По словам министра культуры Евгения Нищука, будут введены ограничения, которых будут придерживаться все присутствующие на богослужении в древнем храме. В Софийский собор будут запускать ограниченное количество посетителей, а также запретят долгое время жечь церковные свечи.

И, конечно же, украинцы будут печь пасхи и пасхальные куличи. Рецептом простой пасхи поделились в мужском монастыре на Ровенщине:

Более оригинальный рецепт сладкой пасхи предлагает Руслан Сеничкин:

Пасха 2019: погода

В этом году поздняя Пасха (выпала на 28 апреля), а, значит, по народным приметам, весна будет поздней. Холода продержатся до конца апреля, заверили народные синоптики.