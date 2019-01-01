Когда придет весна и где в Украине ждать жары: прогноз погоды на 2019 год

1 января 2019, 13:21

Народные синоптики объяснили, чего ждать украинцам в этом году.

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Какой будет погода в Украине в 2019 году / 1zoom.ru

Профессиональные синоптики не дают долгосрочных прогнозов – максимум на пару недель. А вот народные синоптики по положению планет и погодным приметам вычисляют, какая будет зима 2019 в Украине, какой будет весна 2019 в Украине и даже какое будет лето в 2019 году.

Погода в январе-феврале 2019 в Украине

Больших холодов синоптики не обещают, пишут Вести. Югу страны почти не достанется снега, зато снежно будет на севере.

Читайте такжеНовые зарплаты и пенсии: что меняется для украинцев с 1 января 2019 годаХолода вернутся в Украину во второй половине января: стоит ждать морозов до -10-15 градусов. Очередное потепление, которое принесет с собой слякоть, намечено на конец первого месяца зимы.

Погода в феврале 2019 в Украине будет морозной и снежной. Холода усугубятся сильными ветрами.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на январь 2019 в Украине. Погода в январе 2019 в Украине будет аномальной, предупредили эксперты Укргидрометцентра.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Со снегом и прохладой: какой будет весна 2019 в Украине

В этом году поздняя Пасха (выпала на 28 апреля), а, значит, по народным приметам, весна будет поздней. Холода продержатся до конца апреля, заверили народные синоптики. В марте же больше +9-10 градусов они не обещают.

Зато с конца апреля резко потеплеет, и уже в середине мая украинцев ждет +20-23 градуса.

Без адской жары: какое будет лето в 2019 году

Читайте также1 января – что за праздник: почему не выносят мусор и кому молятся в этот деньЖару и духоту обещают лишь югу Украины, на остальной территории страны обойдется без экстремальных температур. Затяжные дожди ожидаются в июне на севере и западе. Здесь периодически допускаются похолодания.

На юге, в частности, на морских курортах Украины, синоптики обещают около +30 градусов – периодически уже с июля, и стабильно с августа.

Без снега: какой будет осень в 2019 году в Украине

Сентябрь уже традиционно выдастся теплым: летний гардероб не придется убирать на антресоли аж до конца октября. В сентябре обещают не менее + 18-20 градусов и без существенных осадков.

Серая промерзлая осень придет в Украину в начале ноября – с дождями и холодами. Температура уже в начале месяца упадет до +5-8 градусов.

Первый снег в Украине в 2019 году ожидается ближе к декабрю – и только на севере страны.

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