Готовьтесь к аномалиям: синоптики дали прогноз погоды на январь 2019 в Украине

Какой будет погода в январе 2019 в Украине / regrus.ru

Погода в январе 2019 в Украине будет аномальной, предупредили эксперты Укргидрометцентра.

По их данным, такого теплого января в Украине не было уже много лет: в среднем, термометры покажут около 0 градусов. Теплее всего будет в Крыму – до +3 градусов. Самая низкая прогнозируемая температурная отметка – до -4 градусов.

Для сравнения: в прошлые годы среднемесячная январская температура в Украине составляла от -1 градуса до -6 градусов; на востоке и северо-востоке, а также в Карпатах – до -7 -8 градусов. То есть температурный показатель в январе 2019 будет превышен на 1,5-2 градуса.

Читайте также"Украина превращается в тропики": точный прогноз на зиму 2018-2019При этом украинцам стоит приготовиться к обильным осадкам – порядка 27-55 мм. Больше всего осадков ожидается в горах Крыма (до 124 мм), поменьше на Закарпатье (68-81 мм). Учитывая температуру, скорее всего это будут обильные дожди и мокрый снег с дождем. Пик осадков придется на третью декаду января.

В то же время снега наметет до 20-27 см – на северо-востоке страны. В остальной части Украины будет поменьше – около 8-15 см.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Как сообщалось, в Украине уже со 2 января осадки усилятся, а с 3 января обещают похолодание.

В то же время синоптик Наталья Диденко ранее пообещала, что, несмотря на увеличение количества осадков и усиление ветра, 2 января ожидается потепление.