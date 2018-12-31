"Больше осадков, сильнее ветер": синоптик предупредила об изменении погоды в Киеве

В среду в Киеве изменится погода, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в среду, 2 января уже 2019 года, ожидается потепление, увеличение количества осадков и усиление ветра.

В новогоднюю ночь — в ночь на вторник, 1 января, в столице местами прогнозируется небольшой снег, температура воздуха составит -4…-6 градусов, написала эксперт в Facebook.

"2 января ожидается потепление, увеличение осадков, усиление ветра. С 3-го января в Украину придет похолодание", — отметила эксперт.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 2 января в Киеве ночная и дневная температуры составят -1…+1 градус. Днем и ночью прогнозируется мокрый снег, а ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/c.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последний день 2018 года — в понедельник, 31 декабря, днем будет снег. В столице дневная температура прогнозируется -1…+1 градус.