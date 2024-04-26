"Последнее окно возможностей": в разведке Эстонии сказали, почему РФ усиливает атаки

Страна-агрессор Россия усилила свое наступление на фронте, пытаясь достичь каких-то успехов до того, как в Украину прибудет помощь от США.

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В разведке Эстонии сказали, почему РФ усиливает атаки/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты усилили свои атаки на Донбассе, потому что пытаются использовать последнее "окно возможностей" перед тем, как в Украину прибудет военная помощь от США.

Такое мнение высказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR. По его словам, именно поэтому российские захватчики усилили свои наступательные операции.

Он отметил, что оккупанты сосредоточили свои основные силы в районе города Часов Яр, на Марьинском направлении, а также на атаках на населенные пункты на железной дороге, которая соединяет Авдеевку с Покровском.

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"РФ пытается воспользоваться последним окном возможностей, пока западная военная помощь в полном объеме не прибыла в Украину и не была развернута", - сказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии.

В то же время Кивисельг отметил, что несмотря на значительные усилия, которые прилагает страна-агрессор Россия, ее достижения на фронте невелики, и вероятность развала украинской обороны и фронта уменьшается.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Также 26 апреля США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов. Этот пакет будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot, дроны и другое оборудование, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

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