Волонтерил даже в оккупации: дяде Грише из Херсона вручили президентскую награду

Известный волонтер Григорий Янченко помогает ВСУ уже 10 лет, за это время он собрал около 8 миллионов гривен в поддержку украинской армии.

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Известному волонтеру дяде Грише вручили награду "Золотое сердце" / Колаж: Главред, фото: Херсонская ОВА, Оксана Ушакова

Известному волонтеру из Херсона дяде Грише (Григорию Янченко) вручили президентскую награду "Золотое сердце". Мужчина уже много лет поддерживает украинских военных и собирает средства на вооружение. Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"В Херсоне Григория Янченко знает каждый и каждая. Дядя Гриша поддерживает наше войско уже десять лет, с начала российско-украинской войны. За это время он собрал около восьми миллионов гривен. Сегодня заместитель начальника Херсонской ОВА Владимир Клюцевский передал ему президентскую награду "Золотое сердце", - отметили в сообщении.

Григорий Янченко волонтерит уже 10 лет, начиная с 2014 года, когда началась российско-украинская война. За это время он собрал около 8 миллионов гривен в поддержку украинской армии.

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"Мой путь к волонтерству начался с 2014 года. Мы поехали 29 марта к нашим военным на границу. Мы там потом уже поняли волонтерскую деятельность, как нужно, что нужно везти, для чего и почему", - рассказал Григорий Янченко.

Во время российской оккупации Херсона он продолжал собирать деньги на армию, часто рискуя собственной безопасностью. Мужчина полгода фактически на глазах у врага собирал средства для ВСУ. Он даже включил украинские песни под дулами оккупантов.

"Спасибо за ваше золотое сердце и безграничную любовь к Украине. Спасибо, что своим ежедневным трудом приближаете нашу победу", - подчеркнул Клюцевский.

Идею собирать деньги для помощи украинским защитникам предложила Григорию Янченко его жена Тамара. Волонтер начал собирать средства для нужд военных в Херсоне и Запорожье.

В свои 77 лет дядя Гриша ездит по городам Украины и продолжает собирать деньги для ВСУ. По его словам, он объехал более десяти городов.

Что такое "Золотое сердце"? Отличие Президента Украины "Золотое сердце" - государственная награда Украины - знак отличия Президента Украины, установленная с целью празднования весомого вклада волонтеров в предоставление волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, в частности при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи ссвязи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и преодоления ее последствий, пишет Википедия.

Украинские волонтеры - новости по теме

Напомним, украинский музыкант, вокалист группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хлывнюк получил награду СНБО Украины за свою службу и участие в защите страны.В своей заметке он показал нагрудный знак "Защитнику Украины", который вручают "за весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, образцовое выполнение служебных обязанностей в условиях военного положения, мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности государства".

Также 15 марта во Львове работники ТЦК и СП задержали волонтера Кирилла Тарана, применив физическую силу. Его жена Виолетта Таран сообщила об этом в соцсети Instagram, обвиняя работников в насилии и неправомерности действий.

Как сообщал ранее Главред, в Международный день волонтеров, народный депутат Марьяна Безуглая предложила отправить всех волонтеров Украины, включая женщин, на фронт. В своем Facebook она написала, что лучшим волонтерством в 2024 году является присоединение к Вооруженным Силам Украины, ссылаясь на свой опыт мобилизации в 2015 году.

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