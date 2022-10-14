Украинцы за три часа собрали 50 млн гривен на покупку 'Ловцов Шахидов'

Валерий Залужный / t.me/OGoMono

В Украине ко Дню защитников и защитниц стартовала инициатива UNITED24, monobank и волонтера Игоря Лаченкова по сбору 100 млн грн на "Ловца Шахидов" - системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

"Наша цель - собрать 100 миллионов гривень на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но она точно поможет выявлять и уничтожать вражеские дроны. Защитить от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО", - написал в Telegram вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам соучредителя monobank Олега Гороховского, такие системы делают вражеские дроны "слепыми", поэтому они пытаются подняться на безопасную высоту, после сбивается украинскими системами ПВО.

Подчеркивается, что один "Ловец Шахидов" стоит около 50 млн грн, поэтому сбор открыт с целью приобрести как минимум две системы.

Участники сбора могут также выиграть один из 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Вірю в ЗСУ". Сто браслетов подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат от 5 грн на благотворительную банку monobank или на банку Игоря Лаченкова.

80 браслетов с автографом Залужного гарантированно перейдут авторам взносов в более 100 тысяч гривень.

Отметим, что за три часа акции украинцы уже собрали 50 млн гривен на приобретение "Ловца Шахидов". Об этом в Telegram сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский.

/ t.me/OGoMono

Напомним, Североатлантический альянс предоставит Украине средства для борьбы с БПЛА для защиты гражданской инфраструктуры от атак со стороны России. Противодронные средства помогут эффективно противостоять иранским и российским ударным беспилотникам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По итогам встречи министров стран Альянса в Брюсселе он рассказал о том, что коллективный блок безопасности Запада в рамках пакета зимней помощи будет передавать Украине топливо, зимнюю одежду и медикаменты для военных.

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