НАТО передаст Украине сотни станций глушения БПЛА, которые покосят дроны Ирана и России

Средства НАТО помогут нейтрализовать иранские дроны - Столтенберг / Коллаж Reuters, Минобороны Украины

Североатлантический альянс предоставит Украине средства для борьбы с БПЛА для защиты гражданской инфраструктуры от атак со стороны России. Противодронные средства помогут эффективно противостоять иранским и российским ударным беспилотникам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает Европейская правда, по итогам встречи министров стран Альянса в Брюсселе он рассказал о том, что коллективный блок безопасности Запада в рамках пакета зимней помощи будет передавать Украине топливо, зимнюю одежду и медикаменты для военных.

Кроме того, Киев получит противодронные средства, которые помогут нейтрализовать российские и иранские боевые беспилотники.

"Как составляющую этого пакета НАТО также оперативно предоставит Украине противодронные средства с сотнями устройств для глушения беспилотников, которые могут помочь свести на нет эффективность российских и иранских дронов и защитить украинское население и инфраструктуру", - отметил он.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что коллективный блок безопасности Запада в долгосрочной перспективе поможет Украине перейти на вооружение НАТО.

Иран поставил России беспилотники

Агентство Associated Press в конце августа сообщило, что Иран поставил России свои боевые беспилотники для войны против Украины. Тегеран предоставил Москве дроны несмотря на предупреждения со стороны Вашингтона. Иранское государство на официальном уровне отрицает такую сделку.

Позже в МИД Украины заявили, что Киев решил лишить посла Ирана аккредитации из-за поставок России ударных БПЛА. Передача Москве дронов стала ударом по украино-иранским отношениям. Вдобавок Киев также сократил число иранских дипломатических работников.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ "посоветовал" Киеву, дескать, "воздерживаться от влияния третьих сторон", которые стремятся разрушить отношения Ирана и Украины.

В ответ в Киеве единственной "третьей стороной" назвали иранские беспилотники.

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