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Скрутили ночью и отправили в ТЦК: во Львове скандал с задержанием волонтера

Алексей Тесля
17 марта 2024, 19:06
Кириллу Тарану не вручали повестки на месте задержания и он отказался проходить ВЛК.
Таран
Кирилла Тарана задержали сотрудники ТЦК / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/violetta_taran

Поздно вечером, 15 марта, во Львове работники ТЦК и СП силой задержали мужчину призывного возраста Кирилла Тарана, который оказался волонтером.

В соцсети Instagram львовянка Виолетта Таран сообщила о задержании ее мужа. По ее словам, ее мужа задержали посреди улицы с применением физической силы (запихали в бус), также обвинила в том, что работники ТЦК вроде бы порвали ему куртку, разбили очки и телефон. Она также опубликовала видео с камер наблюдения, на котором видно, что работники ТЦК силой запихивают мужчину в автомобиль.

Женщина говорит, что ее мужу не вручали повестки на месте задержания. Мужчина отказался проходить ВЛК, потому что не имел при себе медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии.

видео дня

"Около 04:00 16 марта был готов приказ о мобилизации моего мужа с подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП – Романа Немышкала, которого в помещении не было, но приказ был им подписан и скреплен печатью. На место вызвали полицию и работников ВСП, пока они приехали, на него сделали приказ о мобилизации, хотя он не прошел ВЛК (не был ни в одном кабинете)", - написала Виолетта Таран, добавив, что ее муж находится в пути к воинской части в Ровно.

Женщина обвиняет работников Шевченковского ТЦК и СП в том, что они начали диалог нецензурной бранью и насильно удерживают мужа в Шевченковском ТЦК и СП.

Реакция омбудсмена

"Возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника представителями ТЦК", - заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На ситуацию мгновенно отреагировал мой представитель во Львовской области Тарас Подворный. Как только стало известно об инциденте, он прибыл в Шевченковский РТЦК, чтобы выяснить ситуацию на месте. Сюда же приехал и начальник РТЦК. Моему Представителю предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану", - сообщил Лубинец.

Он также добавил, что по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК, на котором они совместно решили назначить повторное прохождение ВВК, по итогам которого областное ТЦК будет принимать решение по Тарану.

"В то же время, начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился, что было нарушение. Он сообщил, что по факту инцидента с задержанием Кирилла Тарана назначили служебное расследование, по результатам которого виновных привлекут к ответственности", - добавил омбудсмен.

Он подчеркнул, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания - это недопустимо, и более того, так не должно быть в демократическом обществе.

"Обращаюсь к органам военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК", - сказал он.

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Ранее в Сети опубликовали кадры с якобы избиением мобилизованных. Видео якобы избиения мобилизованных в Тернополе сейчас проверяют. Его достоверность еще не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что Сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.

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мобилизация новости Львова ТЦК и СП
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