Скрутили ночью и отправили в ТЦК: во Львове скандал с задержанием волонтера

Поздно вечером, 15 марта, во Львове работники ТЦК и СП силой задержали мужчину призывного возраста Кирилла Тарана, который оказался волонтером.
В соцсети Instagram львовянка Виолетта Таран сообщила о задержании ее мужа. По ее словам, ее мужа задержали посреди улицы с применением физической силы (запихали в бус), также обвинила в том, что работники ТЦК вроде бы порвали ему куртку, разбили очки и телефон. Она также опубликовала видео с камер наблюдения, на котором видно, что работники ТЦК силой запихивают мужчину в автомобиль.
Женщина говорит, что ее мужу не вручали повестки на месте задержания. Мужчина отказался проходить ВЛК, потому что не имел при себе медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии.
"Около 04:00 16 марта был готов приказ о мобилизации моего мужа с подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП – Романа Немышкала, которого в помещении не было, но приказ был им подписан и скреплен печатью. На место вызвали полицию и работников ВСП, пока они приехали, на него сделали приказ о мобилизации, хотя он не прошел ВЛК (не был ни в одном кабинете)", - написала Виолетта Таран, добавив, что ее муж находится в пути к воинской части в Ровно.
Женщина обвиняет работников Шевченковского ТЦК и СП в том, что они начали диалог нецензурной бранью и насильно удерживают мужа в Шевченковском ТЦК и СП.
Реакция омбудсмена
"Возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника представителями ТЦК", - заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.
"На ситуацию мгновенно отреагировал мой представитель во Львовской области Тарас Подворный. Как только стало известно об инциденте, он прибыл в Шевченковский РТЦК, чтобы выяснить ситуацию на месте. Сюда же приехал и начальник РТЦК. Моему Представителю предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану", - сообщил Лубинец.
Он также добавил, что по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК, на котором они совместно решили назначить повторное прохождение ВВК, по итогам которого областное ТЦК будет принимать решение по Тарану.
"В то же время, начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился, что было нарушение. Он сообщил, что по факту инцидента с задержанием Кирилла Тарана назначили служебное расследование, по результатам которого виновных привлекут к ответственности", - добавил омбудсмен.
Он подчеркнул, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания - это недопустимо, и более того, так не должно быть в демократическом обществе.
"Обращаюсь к органам военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК", - сказал он.
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Ранее в Сети опубликовали кадры с якобы избиением мобилизованных. Видео якобы избиения мобилизованных в Тернополе сейчас проверяют. Его достоверность еще не установлена.
Напомним, ранее сообщалось, что Сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.
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